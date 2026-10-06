Лавров: руководство НАТО заверяло, что не готовится к войне с Россией
Угрозы атаковать Калининградскую область ранее поступали со стороны прибалтийских стран и других членов НАТО. После этого российская сторона сделала четкое ответное заявление, а руководство альянса начало заверять, что планов по нападению на Москву нет. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
«Тут же нас стали уверять, это делали Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, господин Уитакер, представитель США в Брюсселе при Североатлантическом альянсе, стали заверять, что никаких планов у НАТО нападать на Россию нет и быть не может»,— уточнил господин Лавров на пресс-конференции.
Министр также напомнил слова президента Владимира Путина о возможности применить все виды вооружения в случае прямой атаки на Калининград или другой российский регион.
В основе обмена предупреждениями стоял сценарий воздушной и морской блокады Калининградской области. В сентябре 2026 года в российском посольстве заявляли о поступавшей информации о подготовке такой блокады, а в МИД России утверждали, что страны НАТО отрабатывают соответствующие операции.
Еще в ноябре 2025 года заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко говорил, что альянс проводит учения с отработкой сценариев блокирования Калининградской области. Поэтому российские заявления связывали возможную прямую атаку не только с боевыми действиями, но и с попыткой ограничить сообщение с регионом.