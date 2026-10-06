Лавров: руководство НАТО заверяло, что не готовится к войне с Россией

Угрозы атаковать Калининградскую область ранее поступали со стороны прибалтийских стран и других членов НАТО. После этого российская сторона сделала четкое ответное заявление, а руководство альянса начало заверять, что планов по нападению на Москву нет. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Тут же нас стали уверять, это делали Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, господин Уитакер, представитель США в Брюсселе при Североатлантическом альянсе, стали заверять, что никаких планов у НАТО нападать на Россию нет и быть не может»,— уточнил господин Лавров на пресс-конференции.

Министр также напомнил слова президента Владимира Путина о возможности применить все виды вооружения в случае прямой атаки на Калининград или другой российский регион.