Лавров напомнил слова Путина о последствиях нападения на Калининград

Президент России Владимир Путин четко разъяснил, каким будет ответ страны в случае нападения на Калининградскую область или другой регион. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«На валдайском форуме президент предельно четко ответил на вопрос о том, а что если вдруг на Калининградскую область все-таки будет нападение... на Калининградскую область, на любую другую область — ответ будет одним»,— указал господин Лавров на пресс-конференции.

Владимир Путин тогда подчеркнул, что при атаке на Калининград или другой российский субъект на повестку дня встанет вопрос о применении всех видов вооружения. Глава государства назвал такой сценарий неизбежным.