Турция и Пакистан направят войска в Саудовскую Аравию для борьбы с хуситами
Военный альянс Турции, Пакистана и Саудовской Аравии, созданный в августе в Мекке, переходит к реализации обязательств по коллективной обороне. На встрече в Эр-Рияде 5 октября члены альянса договорились о размещении турецких и пакистанских войск в саудовском королевстве для его защиты от йеменских хуситов. Союз Эр-Рияда, Анкары и Исламабада, провозгласивший своей целью обеспечение безопасности в Персидском заливе, бросил вызов поддерживающему хуситов Ирану. Противниками союза также станут Израиль и Индия, имеющие конфликтные отношения со странами Мекканского пакта и укрепляющие свои оборонные связи.
Экстренное заседание Стратегического политического и оборонного комитета государств—членов Мекканского альянса — Саудовской Аравии, Турции и Пакистана — проходило в условиях эскалации в Йемене и растущих угроз безопасности активно вовлеченному в этот конфликт саудовскому королевству.
В ходе заседания его участники приняли решение назначить первым генеральным секретарем Мекканского альянса отставного пакистанского генерал-лейтенанта Наумана Мехмуда, который будет занимать этот пост в течение трех лет.
Подробнее — в материале «Война в Йемене может стать региональной».
Мекканский оборонный пакт трактует вооруженное нападение на одного участника как нападение на весь альянс. Для Саудовской Аравии это означает не только политическую солидарность, но и взаимные обязательства Турции и Пакистана по оказанию военной помощи при атаке на королевство.
Опыт последних месяцев показывает, что такая формула не равна автоматическому вступлению в войну. Саудовская Аравия подвергалась ударам Ирана и хуситов, а Пакистан усиливал военное присутствие в королевстве, но избегал прямого участия в конфликте; практический объем помощи поэтому отделен от самого факта действия договора.