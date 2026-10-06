Турция и Пакистан направят войска в Саудовскую Аравию для борьбы с хуситами

Военный альянс Турции, Пакистана и Саудовской Аравии, созданный в августе в Мекке, переходит к реализации обязательств по коллективной обороне. На встрече в Эр-Рияде 5 октября члены альянса договорились о размещении турецких и пакистанских войск в саудовском королевстве для его защиты от йеменских хуситов. Союз Эр-Рияда, Анкары и Исламабада, провозгласивший своей целью обеспечение безопасности в Персидском заливе, бросил вызов поддерживающему хуситов Ирану. Противниками союза также станут Израиль и Индия, имеющие конфликтные отношения со странами Мекканского пакта и укрепляющие свои оборонные связи.

Экстренное заседание Стратегического политического и оборонного комитета государств—членов Мекканского альянса — Саудовской Аравии, Турции и Пакистана — проходило в условиях эскалации в Йемене и растущих угроз безопасности активно вовлеченному в этот конфликт саудовскому королевству.

В ходе заседания его участники приняли решение назначить первым генеральным секретарем Мекканского альянса отставного пакистанского генерал-лейтенанта Наумана Мехмуда, который будет занимать этот пост в течение трех лет.

Подробнее — в материале «Война в Йемене может стать региональной».