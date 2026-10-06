Король Карл III не будет оплачивать иск бывшего принца Эндрю к полиции
Букингемский дворец и король Карл III дали понять Эндрю Маунтбеттену-Виндзору, что он не может использовать средства, выделяемые ему на содержание как брату короля, для оплаты своего судебного иска к полиции. Как сообщает «Би-би-си», в Букингемском дворце подчеркнули, что иск, поданный господином Маунтбеттеном-Виндзором из-за обысков в его поместье,— его личное дело. Королевская семья не участвует в выборе его судебной стратегии и полностью поддерживает действия полиции.
Бывший принц Эндрю подал иск к полиции долины Темзы из-за обысков в его поместье Сандрингем в феврале 2026 года. Адвокаты господина Маунтбеттена-Виндзора хотят проверить, были ли законными ордера на обыск, выданные в связи с расследованием связей брата короля с американским финансистом и секс-преступником Джеффри Эпштейном. Полиция проверяет бывшего принца сразу по нескольким статьям: от превышения должностных полномочий и передачи секретных правительственных данных господину Эпштейну до других преступлений сексуального характера. Если адвокатам удастся доказать незаконность обысков, суд может аннулировать ордера, что сделает невозможным использование найденных у него улик в потенциальном уголовном процессе.
Король ежегодно выплачивает своему брату средства, которые идут на покрытие расходов и личную охрану. Точная сумма не раскрывается, но, по некоторым оценкам, она может превышать £1 млн в год. Эти деньги идут не из средств налогоплательщиков, а из личных доходов короля от портфеля недвижимости, земель и инвестиций.
Практический смысл отказа — разделить личный судебный спор Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и ресурсы монархии: средства, которые король Карл III предоставляет брату на содержание, не превращаются в финансирование его защиты в деле против полиции. Для самого Эндрю это означает, что наличие регулярной поддержки не дает доступа к королевской институциональной позиции в споре с правоохранительными органами.
Решение продолжает меры, принятые в октябре 2025 года: Карл III лишил брата титула и привилегий и расторг договор аренды Роял-Лодж, после чего Эндрю должен был переехать в другое частное жилье. Одновременно король санкционировал передачу Букингемским дворцом полиции документов о деятельности Эндрю и его контактах с Джеффри Эпштейном, подтвердив курс на отделение брата от короны и сотрудничество дворца со следствием.