Король Карл III не будет оплачивать иск бывшего принца Эндрю к полиции

Букингемский дворец и король Карл III дали понять Эндрю Маунтбеттену-Виндзору, что он не может использовать средства, выделяемые ему на содержание как брату короля, для оплаты своего судебного иска к полиции. Как сообщает «Би-би-си», в Букингемском дворце подчеркнули, что иск, поданный господином Маунтбеттеном-Виндзором из-за обысков в его поместье,— его личное дело. Королевская семья не участвует в выборе его судебной стратегии и полностью поддерживает действия полиции.

Бывший принц Эндрю подал иск к полиции долины Темзы из-за обысков в его поместье Сандрингем в феврале 2026 года. Адвокаты господина Маунтбеттена-Виндзора хотят проверить, были ли законными ордера на обыск, выданные в связи с расследованием связей брата короля с американским финансистом и секс-преступником Джеффри Эпштейном. Полиция проверяет бывшего принца сразу по нескольким статьям: от превышения должностных полномочий и передачи секретных правительственных данных господину Эпштейну до других преступлений сексуального характера. Если адвокатам удастся доказать незаконность обысков, суд может аннулировать ордера, что сделает невозможным использование найденных у него улик в потенциальном уголовном процессе.

Король ежегодно выплачивает своему брату средства, которые идут на покрытие расходов и личную охрану. Точная сумма не раскрывается, но, по некоторым оценкам, она может превышать £1 млн в год. Эти деньги идут не из средств налогоплательщиков, а из личных доходов короля от портфеля недвижимости, земель и инвестиций.

Алена Миклашевская