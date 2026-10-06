Минпромторг оценил долю локализации сырья для лекарств в 20%

Доля локализованного производства сырьевых компонентов для выпуска лекарств в России на данный момент составляет лишь 20%. Об этом на форуме «Биопром», проходящем в Геленджике, сообщила замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева. По ее словам, из проанализированных министерством 2,12 тыс. позиций сырьевых компонентов было выделено 844 уникальных вещества, но лишь пятая часть из них сейчас синтезируется внутри страны.

Российские производители лекарств сильно зависят от импорта активных фармацевтических субстанций (АФС) и химических интермедиатов (промежуточных продуктов для их синтеза). Доля импортных АФС на российском рынке в натуральном выражении превышает 80%, а по интермедиатам зависимость от поставок (преимущественно из Китая и Индии) приближается к 90%.

Подробнее — в материале “Ъ” «Фармацевтика уровня интермедиат».

Виктория Колганова, Геленджик