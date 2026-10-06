Минпромторг оценил долю локализации сырья для лекарств в 20%
Доля локализованного производства сырьевых компонентов для выпуска лекарств в России на данный момент составляет лишь 20%. Об этом на форуме «Биопром», проходящем в Геленджике, сообщила замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева. По ее словам, из проанализированных министерством 2,12 тыс. позиций сырьевых компонентов было выделено 844 уникальных вещества, но лишь пятая часть из них сейчас синтезируется внутри страны.
Российские производители лекарств сильно зависят от импорта активных фармацевтических субстанций (АФС) и химических интермедиатов (промежуточных продуктов для их синтеза). Доля импортных АФС на российском рынке в натуральном выражении превышает 80%, а по интермедиатам зависимость от поставок (преимущественно из Китая и Индии) приближается к 90%.
Подробнее — в материале “Ъ” «Фармацевтика уровня интермедиат».
Локализация выпуска готовых лекарств не означает независимости от зарубежного сырья: российская фармацевтика традиционно сосредоточена на готовых формах, тогда как производство субстанций представляет собой отдельный бизнес. Поэтому препарат, произведенный на российском заводе, может по-прежнему зависеть от поставок активных фармацевтических субстанций (АФС), интермедиатов и реагентов на предыдущих стадиях цепочки.
Замещение импорта сдерживают высокая сложность химико-технологических процессов, потребность в квалифицированных специалистах и крупные вложения в исследования, разработку и оборудование. В декабре 2024 года отраслевые эксперты отмечали, что сравнительно небольшой внутренний спрос затрудняет окупаемость таких проектов, а импортные субстанции даже с учетом логистики и таможенных сборов часто обходятся дешевле локальных.
Такая конструкция делает выпуск лекарств чувствительным к валютным курсам, стоимости перевозок и возможным санкционным ограничениям: зависимость от импортных компонентов может приводить к сбоям производства и росту себестоимости. В июне 2022 года фармкомпании уже сталкивались с логистическими трудностями при поставках субстанций и химических веществ, поскольку полного цикла локализации практически ни одно предприятие отрасли не имело.