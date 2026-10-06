Пермский инженерно-промышленный форум пройдет в начале декабря

XI Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ) пройдет на площадке КВЦ «Пермь Экспо» 3 и 4 декабря. Мероприятие объединит свыше 4 тыс. участников: руководителей предприятий, представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, научного сообщества и бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Ключевыми темами обсуждения на форуме станут реализация нацпроектов в области новых материалов и химии, а также средств производства и автоматизации, промышленная кооперация, образование и научно-технологическое развитие, инициативы промышленных предприятий в сфере истории, культуры и социального развития. Событием-партнером станет форум «Химия большой страны» — одна из основных диалоговых площадок для представителей химической отрасли, государства и науки.

«Пермский инженерно-промышленный форум — это рабочая площадка, где задачи предприятий получают конкретные решения. Пермскому краю форум дает новые кооперационные связи, помогает компаниям находить заказчиков и партнеров, внедрять новые разработки и готовить кадры. Для страны его значение в том, что успешные региональные технологии и компетенции выходят на уровень крупнейших холдингов и отраслевых проектов. Такая совместная работа промышленности, науки, образования и государства напрямую укрепляет технологическое лидерство России», – отметил вице-премьер – министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов.

На выставочной площадке ПИПФ будут работать экспозиция промышленных предприятий-партнеров ПИПФ и выставка «Промышленная кооперация». Подробная программа и информация о регистрации появятся на официальном сайте форума — engineerforum.ru.

Пермский инженерно-промышленный форум проводится с 2014 года по инициативе крупнейших промышленных предприятий Прикамья при поддержке правительства Пермского края и регионального минпромторга.