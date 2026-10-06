РГПУ имени Герцена откроет представительство в Пекине до конца учебного года

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена планирует открыть представительство в Пекине до конца 2026-2027 учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представительство будет заниматься продвижением образовательных программ университета в Китае

Фото: Сайт РГПУ имени А. И. Герцена Представительство будет заниматься продвижением образовательных программ университета в Китае

Фото: Сайт РГПУ имени А. И. Герцена

Представительство будет заниматься продвижением образовательных программ университета в Китае, консультировать абитуриентов и привлекать новых студентов. «Китай остается нашим стратегическим партнером»,— отметил ректор РГПУ Сергей Тарасов.

Кроме того, университет готовит к открытию Институт международного образования при колледже дошкольного образования в Циндао. Там планируется реализовать совместные программы среднего профессионального образования по специальности, связанной с информационными системами и технологиями. Обучение будет проходить в Китае с участием преподавателей РГПУ. После окончания колледжа выпускники смогут продолжить обучение в бакалавриате Герценовского университета.

Ранее РГПУ открыл Международный институт искусств имени Герцена при Шаньдунском педагогическом университете. Всего университет заключил 35 соглашений о сотрудничестве с китайскими организациями, в том числе 19 — с образовательными учреждениями.

Карина Дроздецкая