Теннисист Даниил Медведев навестил в больнице пострадавшего от него зрителя

Российский теннисист Даниил Медведев навестил в больнице болельщика, в которого днем ранее попал мячом. Об этом сообщил журналист Лоренцо Эрколи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Wong / AP Фото: Andy Wong / AP

Во втором сете полуфинального матча против серба Новака Джоковича на турнире в Пекине россиянин ударил ракеткой по мячу. Снаряд прилетел в голову болельщику на трибуне, зрителю потребовалась медицинская помощь. Медведева сняли с игры и присудили ему техническое поражение. Из-за дисквалификации он лишится 200 рейтинговых очков и $219,2 тыс. призовых.

Даниил Медведев назвал инцидент «на 100% несчастным случаем». Теннисист заявил, что попытается связаться с пострадавшим, если «он сам этого захочет», и извиниться перед ним.

«У зрителя все хорошо, сообщений о серьезных травмах не поступало. Однако он не желает предоставлять никакой дополнительной информации о своем состоянии»,— написал Лоренцо Эрколи в социальной сети X.

Подробнее о дисквалификации Даниила Медведева — в материале «Ъ» «Отмахнуться от финала».

Арнольд Кабанов