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Теннисист Даниил Медведев навестил в больнице пострадавшего от него зрителя

Российский теннисист Даниил Медведев навестил в больнице болельщика, в которого днем ранее попал мячом. Об этом сообщил журналист Лоренцо Эрколи.

Фото: Andy Wong / AP

Фото: Andy Wong / AP

Во втором сете полуфинального матча против серба Новака Джоковича на турнире в Пекине россиянин ударил ракеткой по мячу. Снаряд прилетел в голову болельщику на трибуне, зрителю потребовалась медицинская помощь. Медведева сняли с игры и присудили ему техническое поражение. Из-за дисквалификации он лишится 200 рейтинговых очков и $219,2 тыс. призовых.

Даниил Медведев назвал инцидент «на 100% несчастным случаем». Теннисист заявил, что попытается связаться с пострадавшим, если «он сам этого захочет», и извиниться перед ним.

«У зрителя все хорошо, сообщений о серьезных травмах не поступало. Однако он не желает предоставлять никакой дополнительной информации о своем состоянии»,— написал Лоренцо Эрколи в социальной сети X.

Подробнее о дисквалификации Даниила Медведева — в материале «Ъ» «Отмахнуться от финала».

Арнольд Кабанов

Составлено ИИ-Ассистентъ

На крупных теннисных турнирах дисквалификация может применяться и после непреднамеренного физического контакта с судьей. В таких случаях спортсмен не только снимается с турнира, но и теряет заработанные за него рейтинговые очки и призовые.

Похожий прецедент произошел на US Open в 2020 году: Новак Джокович после случайного попадания мячом в линейную судью был дисквалифицирован и лишился очков и призовых за турнир. Этот случай показывает, что отсутствие умысла само по себе не исключает спортивных и финансовых последствий.

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