Аналитики предсказывают республиканцам крах на выборах в Конгресс

До промежуточных выборов в Конгресс США остается меньше месяца, и Республиканская партия США подходит к ним с неутешительными прогнозами. Если год назад рынки оценивали шансы демократов установить контроль над Сенатом лишь в 18%, то сейчас уже — в 60%. Под угрозой оказались позиции республиканцев даже в традиционно консервативных Техасе, Аляске и Огайо. Дональд Трамп пытается переломить ситуацию серией митингов в «красных» (прореспубликанских) штатах, пугая избирателей «коммунистами». Но эксперты уверены: американцы устали от президента, войны и дорогого бензина, и грядущее голосование становится не столько выбором между двумя партиями, сколько референдумом о доверии Трампу. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

За четыре недели до промежуточных выборов в США, намеченных на 3 ноября, демократы находятся «в отличном положении, чтобы вернуть Палату представителей», и считаются фаворитами в борьбе за Сенат, пишет американский аналитик Нейт Сильвер. К схожему выводу приходят и многие другие его коллеги. Согласно Decision Desk HQ (сервиса, специализирующегося на подсчетах и прогнозах результатов выборов), вероятность того, что демократы вернут себе контроль над нижней палатой, составляет 76%, шансы республиканцев оцениваются всего в 24%.

Средний результат симуляций выборов, проведенных ресурсом, показывает, что в новом, 120-м, созыве у Демпартии будет 235 мест в Палате представителей (при необходимых 218 для большинства), а у ее соперников — 200.

Подробнее — в материале «Плюс антитрампизация всей страны».