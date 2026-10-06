Мишустин поручил Минцифры усилить защиту учетных записей на «Госуслугах»
Мошенники стали активнее использовать искусственный интеллект (ИИ), заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он поручил Минцифры усилить защиту учетных записей портала «Госуслуг».
Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ
Господин Мишустин выступил на форуме «Цифровые решения». Он рассказал, что ИИ-агенты научились менять записи и инициировать транзакции, а также проводить кибератаки. Премьер отметил, что борьба с подобными преступлениями требует скоординированных усилий всей отрасли информационной безопасности.
«Министерству цифрового развития, конечно, нужно усилить и защиту учетных записей портала Госуслуг, которым пользуются уже 120 млн человек... Проработайте дополнительные условия для входа на платформу или при восстановлении доступа к ней»,— сказал Михаил Мишустин (цитата по ТАСС).
По оценке МВД, за первые шесть месяцев 2026 года число киберпреступлений сократилось на 30% — до 252,9 тыс. против 371,4 тыс. в прошлом году. Минцифры связывает снижение активности киберпреступников с принятием пакета мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод». Сейчас власти разрабатывают третий пакет мер.
Подробности — в публикации «Ъ» «Минцифры открыло третий антифрод».
Усиление защиты входа на «Госуслуги» будет развивать уже действующий механизм обязательной двухфакторной аутентификации, которая с 28 октября 2023 года применяется для всех пользователей, а не только для новых учетных записей или тех, кто восстанавливает доступ.
Отдельный блок поручения касается восстановления доступа и смены пароля. В 2025 году Минцифры предложило подключать доверенный контакт, которому направляется дополнительный код при смене пароля, причем такой контакт не получает доступа к личному кабинету. Изменение порядка восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах», включая случаи блокировки из-за мошенничества, также вошло во второй пакет антифрод-мер. Эти изменения направлены на то, чтобы подтвердить личность пользователя при смене пароля и упростить восстановление доступа к аккаунту в случае его блокировки из-за мошенничества.