Мишустин поручил Минцифры усилить защиту учетных записей на «Госуслугах»

Мошенники стали активнее использовать искусственный интеллект (ИИ), заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он поручил Минцифры усилить защиту учетных записей портала «Госуслуг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Господин Мишустин выступил на форуме «Цифровые решения». Он рассказал, что ИИ-агенты научились менять записи и инициировать транзакции, а также проводить кибератаки. Премьер отметил, что борьба с подобными преступлениями требует скоординированных усилий всей отрасли информационной безопасности.

«Министерству цифрового развития, конечно, нужно усилить и защиту учетных записей портала Госуслуг, которым пользуются уже 120 млн человек... Проработайте дополнительные условия для входа на платформу или при восстановлении доступа к ней»,— сказал Михаил Мишустин (цитата по ТАСС).

По оценке МВД, за первые шесть месяцев 2026 года число киберпреступлений сократилось на 30% — до 252,9 тыс. против 371,4 тыс. в прошлом году. Минцифры связывает снижение активности киберпреступников с принятием пакета мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод». Сейчас власти разрабатывают третий пакет мер.

Подробности — в публикации «Ъ» «Минцифры открыло третий антифрод».