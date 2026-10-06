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В Югре запустили первый в России специальный маршрут для полетов БПЛА

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) впервые в России запустили специальный маршрут «U1» для полетов беспилотников, сообщил Минтранс РФ.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Его протяженность составляет 440 км. Беспилотники смогут выполнять полеты на высоте 800–830 м, что соответствует новому классу воздушного пространства H. Использовать маршрут смогут дроны, оснащенные необходимыми системами идентификации, навигации и безопасности.

«Главное преимущество — для полетов по спецмаршруту не требуется введения ограничений на использование воздушного пространства в виде местных и временных режимов. Это упрощает регулярное применение гражданских дронов»,— пояснили в Минтрансе.

Первой задачей маршрута станет мониторинг лесных пожаров в Югре. В дальнейшем специальные воздушные коридоры могут использоваться для доставки грузов, мониторинга инфраструктуры и территорий, добавили в министерстве.

Полина Бабинцева

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