Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Нейросетевые инструменты перестраивают модель использования браузеров с «найти и показать информацию» на «понять контекст и выполнить задачу». Такой вывод можно сделать из исследования агентства Smart Ranking. Его специалисты изучили 14 браузеров на наличие ИИ-функций и опросили 1 тыс. жителей российских городов с населением от 100 тыс. человек. Главный результат: почти три четверти респондентов (74%) за последний месяц пользовались встроенным ИИ в браузере. 27% из них делают это ежедневно, еще 48% — несколько раз в неделю.

Чаще всего обращаются к переводу страниц, его выбрали две трети пользователей. На втором месте краткие пересказы и ответы по содержанию страницы, PDF-файла или видео, их использовали 44%. Генерацию текста применяли 35%, треть опрошенных просила помочь с формулировками и редактурой. Еще 30% использовали ИИ для выбора товаров.

Авторы исследования также сравнили классические браузеры и продукты, изначально построенные вокруг ИИ-ассистента, по 16 критериям. Перевода страниц, например, не было только у одного браузера, а ИИ-ассистент с доступом к контексту открытой вкладки есть у 12. Агентные функции, то есть многошаговые действия по поручению пользователя, нашлись у десятка. По числу ИИ-возможностей лидируют Microsoft Edge и Perplexity Comet, у них насчитали по 11 функций. У Google Chrome и «Яндекс Браузера» по 10.

Однако рейтинг не совпадает с доступностью в России. Если учесть работу без VPN и возможность оплатить подписку только российской картой, у Microsoft Edge остаются 3 ИИ-функции из 11, у Chrome 4 из 10, у Perplexity Comet 6 из 11. Все 10 функций сохранил «Яндекс Браузер». А Dia, Arc, Opera Neon, ChatGPT Atlas и Fellou на момент исследования без VPN в России недоступны вовсе.

При этом 30% пользователей ИИ в браузере уже сталкивались с ошибками и неточными ответами. Среди тех, кто такими функциями не пользовался, 43% не видят для себя практической пользы, а 30% вообще не знают о встроенных инструментах.

Александр Леви