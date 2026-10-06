Из французского музея похитили созданную Сальвадором Дали обложку книги

В небольшом французском городе Иссуар, что в департаменте Пюи-де-Дом, случилась музейная кража — вот уже какая по счету после ограбления Лувра, которое потрясло французский и европейский музейный мир в октябре 2025 года. Из частного Центра современного искусства исчезла обложка книги, которую когда-то называли самой дорогой и самой тяжелой в мире. Ее сделал Сальвадор Дали. Она весит 150 кг, отлита из бронзы, украшена золотом, драгоценными камнями и раковинами. Французские жандармы ищут воров, которые решили унести «Апокалипсис».

Что собираются воры сделать с такой добычей, непонятно. Продать эту вещь из-под полы будет трудно. Выставить на аукционе невозможно, трудно представить себе произведение, которое сильнее сопротивлялось бы анонимной продаже. Переплавить бронзу? В таком случае миф Сальвадора Дали, золото, драгоценные камни и история «самой дорогой книги мира» превратятся в сырье. Даже хранить это произведение искусства будет не так-то просто.

Дали не стал просто украшать книгу. Он создал самостоятельный скульптурный объект, используя технику литья по восковой модели. Получилась бронзовая конструкция, покрытая золотом, украшенная камнями и раковинами. Одна только обложка весит 150 кг. После создания коллективное произведение почти 20 лет путешествовало по миру. С 1961 по 1972 год оно побывало примерно на 150 выставках. Потом на некоторое время исчезло из поля зрения, оказалось на хранении в Швейцарии, а позднее было продано японским владельцам. Те собирались выставить произведение на торги по частям. И вот тогда «Апокалипсис» снова получил шанс на новую жизнь — в 2003 году его приобрел Кристиан Карутзос, генеральный директор компании, занимавшейся реставрацией произведений искусства в овернском городе Иссуаре.

Подробнее — в материале «Воры пересчитывают „Апокалипсис“».