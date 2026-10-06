Воры пересчитывают «Апокалипсис»

В небольшом французском городе Иссуар, что в департаменте Пюи-де-Дом, случилась музейная кража — вот уже какая по счету после ограбления Лувра, которое потрясло французский и европейский музейный мир в октябре 2025 года. Из частного Центра современного искусства исчезла обложка книги, которую когда-то называли самой дорогой и самой тяжелой в мире. Ее сделал Сальвадор Дали. Она весит 150 кг, отлита из бронзы, украшена золотом, драгоценными камнями и раковинами. Французские жандармы ищут воров, которые решили унести «Апокалипсис».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка «Апокалипсиса», созданная Сальвадором Дали

Фото: THIERRY ZOCCOLAN / AFP Обложка «Апокалипсиса», созданная Сальвадором Дали

Фото: THIERRY ZOCCOLAN / AFP

Что собираются воры сделать с такой добычей, непонятно. Продать эту вещь из-под полы будет трудно. Выставить на аукционе невозможно, трудно представить себе произведение, которое сильнее сопротивлялось бы анонимной продаже. Переплавить бронзу? В таком случае миф Сальвадора Дали, золото, драгоценные камни и история «самой дорогой книги мира» превратятся в сырье. Даже хранить это произведение искусства будет не так-то просто.

Речь идет не совсем о книге в привычном смысле слова. «Апокалипсис» — это произведение искусства, созданное в 1958–1961 годах по инициативе французского издателя Жозефа Форэ. Он задумал невероятный проект вокруг последней библейской книги и привлек к нему 14 крупнейших художников и писателей XX века. Семь литераторов и семь художников работали над огромным пергаментным фолиантом, среди них были Жан Кокто, Жан Жионо, Бернар Бюффе, Леонард Фужита, Осип Цадкин. А Сальвадору Дали досталась обложка.

Дали не стал просто украшать книгу. Он создал самостоятельный скульптурный объект, используя технику литья по восковой модели. Получилась бронзовая конструкция, покрытая золотом, украшенная камнями и раковинами. Одна только обложка весит 150 кг. После создания коллективное произведение почти 20 лет путешествовало по миру. С 1961 по 1972 год оно побывало примерно на 150 выставках. Потом на некоторое время исчезло из поля зрения, оказалось на хранении в Швейцарии, а позднее было продано японским владельцам. Те собирались выставить произведение на торги по частям. И вот тогда «Апокалипсис» снова получил шанс на новую жизнь — в 2003 году его приобрел Кристиан Карутзос, генеральный директор компании, занимавшейся реставрацией произведений искусства в овернском городе Иссуаре.

Цена покупки не разглашалась. Но сам Карутзос тогда рассказывал AFP, что в момент создания книгу оценивали в 2 млн французских франков, то есть примерно €305 тыс. по нынешнему пересчету.

Это сделало ее в свое время самой дорогой книгой в мире, сейчас это уже не так, но по крайней мере она может посоревноваться за звание самой тяжелой. Книга весит 210 кг.

Прокуратура сообщила только то, что похищено «произведение искусства большой ценности», которое следствие называет «исключительным и уникальным экземпляром». Подробности того, как произошло преступление, пока не разглашаются. Владелец назвал работу «подобной собору, величественной, единственной в мире» и сказал, что в ночь преступления «убили Францию, убили французское наследие». Коллекционер явно сожалеет о том, что выставил сокровище в своем небольшом частном музее. В последние недели он охотно давал интервью местной прессе, рассказывая об уникальном произведении Дали, и, весьма вероятно, нашел чересчур благодарных слушателей.

Алексей Тарханов, Париж