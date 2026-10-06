Мишустин: российский рынок услуг связи в 2025 году вырос на 13%

Составлено ИИ-Ассистентъ

Переход на российское телекоммуникационное оборудование не снимает автоматически главных ограничений для 5G: в России не выделен необходимый диапазон 3 ГГц, а у пользователей мало совместимых устройств. В 2023 году коммерческих сетей 5G в стране не было из-за невозможности получить частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, поэтому развитие сети зависит не только от аппаратуры, но и от решений по спектру и экосистеме устройств.

У отечественных производителей есть и технологическое ограничение: по оценке, опубликованной в 2021 году, в России не было опыта разработки и выпуска коммерческого оборудования для мобильных сетей 2G, 3G и 4G, а путь от стандартизации до коммерческого запуска нового поколения связи занимает около десяти лет, как отметили в Ericsson. При этом мобильные системы строятся на компонентах более чем 100 специализированных поставщиков из свыше 30 стран, поэтому полностью автономная цепочка поставок для одной страны считается нереалистичной.

Масштаб поддержки также ограничивает скорость перехода. В 2023 году оценивалось, что субсидии в 3,5 млрд руб. хватит максимум на оснащение базовыми станциями сети одного оператора в одном крупном регионе или Москве, как считает автор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин. Проект стратегии того же периода переносил коммерческий запуск 5G и 6G-Ready на 2030 год.