Единороссы реализовали численное преимущество

Члены фракции «Единой России» (ЕР) получили все руководящие посты в новом созыве законодательной думы Томской области. На первой сессии депутаты в четвертый раз избрали спикером Оксану Козловскую, а Владимира Кравченко в третий раз утвердили своим представителем в Совете федерации. Численное преимущество в составе думы позволило партии не делиться с оппозицией и постами руководителей комитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На выборах спикера томской облдумы Оксану Козловскую на этот раз поддержали 34 депутата при шести против

Фото: Ваня Русский / Коммерсантъ На выборах спикера томской облдумы Оксану Козловскую на этот раз поддержали 34 депутата при шести против

Фото: Ваня Русский / Коммерсантъ

В Томске 6 октября состоялась первая сессия законодательной думы региона нового, восьмого созыва. Депутаты утвердили структуру областного парламента и избрали его руководителей.

Выборы в законодательную думу Томской области прошли с 18 по 20 сентября. 21 депутат из 42 был избран в одномандатных округах, 21 — по партийным спискам. По итогам голосования ЕР получила 28 мест, КПРФ — шесть, «Новые люди» и «Справедливая Россия» — по три, ЛДПР — два.

Большое численное преимущество фракции ЕР лишило голосование интриги. Выдвинутая ею Оксана Козловская получила в свою поддержку 34 голоса и была переизбрана спикером на четвертый срок. Ее единственный конкурент — лидер фракции КПРФ Андрей Петров — получил поддержку шести депутатов. «В случае избрания моими приоритетами по-прежнему останутся уважение, консолидация позиций, коллегиальность и открытость»,— пообещала депутатам госпожа Козловская, возглавляющая областную думу с 2011 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», в марте этого года Оксана Козловская на встрече с жителями Новорождественского сельского поселения Томского района сказала о том, что больше не планирует избираться в облдуму. Но потом передумала, приняла участие в предварительном голосовании ЕР в одном из одномандатных округов, а затем и в выборах.

Выступая на сессии, господин Петров высказал надежду на то, что в руководящих органах облдумы по примеру Госдумы РФ будут представлены все партии. Надежда оправдалась лишь отчасти: руководители фракций вошли в состав совета думы, но руководящие посты заняли исключительно единороссы. Александр Куприянец и Олег Правдин были избраны вице-спикерами. Их однопартийцы возглавили все четыре комитета: Юрий Дроздов — по законодательству, государственному устройству и безопасности, Александр Куприянец — по бюджету и экономической политике, Олег Правдин — по труду и социальной политике, Сергей Автомонов — по строительству, инфраструктуре и природопользованию. Своих кандидатов на эти посты фракции оппозиционных партий не выдвигали.

Кроме того, депутаты продлили на третий срок полномочия сенатора от законодательной ветви власти Владимира Кравченко, который является также заместителем секретаря регионального отделения ЕР. Он представляет регион в Совете федерации с 2016 года.

По словам губернатора Владимира Мазура, первой сложной задачей нового депутатского корпуса станет утверждение областного бюджета на 2027 год. «Мы проект уже подготовили и внесли в думу»,— напомнил он.

Документ, опубликованный на сайте облдумы, сверстан с профицитом в 12,4 млрд руб., но участники заседания, по-видимому, сомневались в его реалистичности, поскольку называли бюджет «сложным». Как признал депутат-единоросс Геннадий Сергеенко, «бюджет еще плохо просматривается, более 10 млрд руб. не хватает». Господин Петров, комментируя итоги сессии, упомянул «колоссальную долговую нагрузку» на регион, а господин Кравченко поставил «вопрос межбюджетных отношений» на первое место в своей работе на федеральном уровне.

Областной бюджет планируется рассмотреть в первом чтении на сессии думы 5 ноября.

Валерий Лавский