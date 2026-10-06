Не договорились на берегу

Многомиллионный спор автора проекта «Коста Альта» (база отдыха в Абрау-Дюрсо) с привлеченным инвестором зашел на второй круг. Разбирательства возникли по поводу сложной схемы инвестирования, где основатель бизнеса уступал дорогостоящие активы за меньшие суммы, рассчитывая на последующее финансирование нового партнера. Оказалось, что обстоятельства финансовых взаимоотношений носят неоднозначный характер, и кассация поручила суду первой инстанции изучить дело заново.

Фото: Маргарита Синкевич

Арбитражный суд Москвы в среду 7 октября начнет заново рассматривать иск основателя базы отдыха «Коста Альта» (в переводе с испанского «Высокий берег») в курортном поселке Абрау-Дюрсо (Новороссийск) Ильдара Исхакова к предпринимателю Андрею Цвету, вошедшему в этот бизнес. Ранее стороны заключили ряд крупных сделок, направленных на привлечение инвестиций в обмен на активы в компании, но затем между ними возник спор по поводу их исполнения, вылившийся в сложный судебный процесс. Кассация инстанция отменила предыдущие решения, и теперь дело возвращается в первую инстанцию с новыми вводными. Сведения об этом размещены в арбитражной картотеке.

Проект был запущен в 2004 году, когда господин Исхаков создал компанию «Регионэксперт» и поставил на ее баланс базу отдыха в Абрау-Дюрсо. На тот момент она состояла из 88 некапитальных строений и земельного участка на праве бессрочного пользования. На этом месте планировалось создать крупный курортный комплекс. Впоследствии участок перешел в собственность «Регионэксперта», компания получила разрешения на строительство. Но к 2018 году проект «застрял». Налоговая инициировала банкротство, и в отношении общества даже ввели процедуру наблюдения.

Спасать ситуацию автор проекта решил с помощью внешнего инвестора. В 2019 году Андрей Цвет дал согласие предоставить финансирование для погашения требований кредиторов и прекращения процедуры банкротства на условиях последующего совместного участия в проекте. Стороны заключили пять соглашений, среди которых договоры о взаимодействии по реализации проекта «Коста Альта», цессии и купли-продажи акций.

В результате господин Исхаков уступил инвестору 51% акций «Регионэксперта» всего за 14,5 млн руб., притом что, согласно материалам дела, рыночная стоимость этого пакета на тот момент составляла около 273,6 млн руб.

Также он уступил господину Цвету права требования к компании на 48 млн руб. всего за полмиллиона руб. Разница объяснялась обязательством инвестора вложить в проект не менее 29 млн рублей и довести объект до стадии, пригодной для банковского кредитования. То есть, фактически речь шла о продаже контроля над бизнесом в рассрочку под обещание профинансировать дальнейшую реализацию проекта.

Однако, по версии автора проекта, инвестор свои обязательства не выполнил: деньги на проект в требуемом объеме якобы не пришли, а сам проект так и не сдвинулся с мертвой точки. Встал вопрос о расторжении ранее совершенных договоренностей, который перетек в судебную плоскость.

АС Москвы в июне 2025 года отказал Исхакову в его требовании о расторжении всех соглашений с инвестором полностью. Решение объяснялось тем, что инвестор свои обязательства исполнял — платил по договорам, предоставлял займы, даже оплатил межевание и вел переговоры с потенциальными инвесторами. А условие о финансировании «до кредитуемой фазы» суд признал несогласованным: ни суммы, ни сроки в договоре не определены. К тому же арбитраж посчитал, что господин Исхаков пропустил сроки исковой давности. Апелляция это решение поддержала.

Но окружная кассация в апреле этого года указала на то, что суды рассматривали каждое соглашение по отдельности, тогда как все пять документов — это единая цепочка, обслуживающая одну сделку. 51% акций за 14,5 млн руб. при рыночной цене 273,6 млн руб., и уступка права требования на 48,9 млн за 500 тысяч руб. (то есть, почти в 100 раз ниже размера уступаемого права) просто не имеют смысла, если рассматривать их в отрыве от обещания профинансировать проект. Кассационный суд отметил, что коллеги из нижестоящих инстанций не проверили, исполнил ли инвестор обязательство по финансированию на 29 млн руб., и заключил, что вывод о пропуске истцом сроков сделан преждевременно..

Отдельно коллегия отметила противоречивость позиции инвестора, который частично исполнял соглашение, перечисляя обществу деньги, но одновременно заявлял, что условие о финансировании не было согласовано.

Теперь московскому арбитражу предстоит ответить на ряд вопросов: существует ли единая сделка, была ли она нарушена, разобраться со сроками давности. И главное — дать оценку передаче активов по цене почти в 20 раз ниже рыночной и заявлению инвестора о несогласованности обязательств в контексте его обещания профинансировать проект «до состояния кредитования».

Михаил Волкодав