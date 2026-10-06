Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Этим летом в соцсетях вирусилась ПП-свадьба. Вместо майонезных салатов, многоярусного торта и тяжелого горячего — вареные яйца, сельдерей, оливки и протеиновые коктейли. Возле каждого блюда стояла табличка с КБЖУ, а сам стол был украшен белокочанной капустой. Конечно, виновница торжества уточнила, что все были накормлены, а меню — просто шутливая отсылка к ее блогу, где она продвигает правильное питание.

Но в мире уже не шутят: Global Wellness Institute называет фестивализацию ЗОЖ одним из главных трендов года. То есть здоровье перестает выглядеть как индивидуальная дисциплина. Появляются коллективные события с музыкой, танцами, сауной, физической активностью и безалкогольными напитками. Может, на свадьбе это выглядит немного комично, но для ресторанного бизнеса вполне серьезная история. Протеиновые блюда, функциональные напитки и меню с понятной энергетической ценностью позволяют продавать не столько вкусную еду, сколько ощущение контроля за телом.

А в американских университетах сейчас просто бум так называемых wellness dates вместо традиционных пивных вечеринок. Как описывает The New York Times, формально это та же самая гулянка, только проходит она днем под кофе, чай и безалкогольные коктейли. В программе — групповая пробежка, пилатес и ледяные окунания. В соцсетях некоторые ролики набирают миллионы просмотров, а миллениалы в комментариях вспоминают свою бурную молодость, которая резко контрастирует с сегодняшней. Тогда все собирались в полуподвальных помещениях общежитий и играли в бир-понг. И тоже, кстати, были счастливы.

Анна Кулецкая