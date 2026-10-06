Имущество курского свинокомплекса «Фатежский» продают за 247 млн рублей
Производственно-технологический комплекс курского ЗАО «АПЦ „Фатежский“», обанкротившегося в 2016 году, вновь выставили на торги. Начальная цена имущества составляет 246,7 млн руб. Продажа проходит в форме публичного предложения, прием заявок продлится до 29 ноября. Организатором торгов выступает конкурсный управляющий должника Ирина Блинова. Соответствующее сообщение опубликовано на портале «Федресурс».
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
В состав лота входит производственно-технологический комплекс. Задаток составляет 24,7 млн руб., шаг торгов — 4,9 млн руб.
Стоимость имущества будет поэтапно снижаться. С 4 ноября цена начнет уменьшаться, а на последнем этапе торгов, с 24 по 29 ноября, составит 222,1 млн руб.
По данным Rusprofile, ЗАО «АПЦ „Фатежский“» зарегистрировано в городе Фатеж Курской области в 2009 году. Основной вид деятельности — животноводство. Уставный капитал — 1,1 млн руб. С февраля 2023 года полномочия руководителя исполняет конкурсный управляющий Ирина Блинова. Выручка общества в 2020 году была нулевой, годом ранее — 636 млн руб. Убыток в 2020 году составил 301 млн руб. против 272 млн руб. (+10,7%). Более актуальные финпоказатели не опубликованы.
Общество было признано банкротом по требованию Банка Москвы из-за задолженности в размере 484 млн руб. Срок конкурсного производства в отношении юрлица продлен до 16 марта 2027 года.
Имущество АПЦ «Фатежский» пытаются безуспешно продать с 2018 года. Последние из этих торгов проходили с 30 июня по 4 августа 2025 года. Производственно-технологический комплекс был выставлен вторым лотом с начальной ценой 171,1 млн руб. Торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
Подробнее о том, почему затянулась продажа имущества «Фатежского»,— в материале «Ъ-Черноземье» «Кредиторы пошли свиньей».