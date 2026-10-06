Имущество курского свинокомплекса «Фатежский» продают за 247 млн рублей

Производственно-технологический комплекс курского ЗАО «АПЦ „Фатежский“», обанкротившегося в 2016 году, вновь выставили на торги. Начальная цена имущества составляет 246,7 млн руб. Продажа проходит в форме публичного предложения, прием заявок продлится до 29 ноября. Организатором торгов выступает конкурсный управляющий должника Ирина Блинова. Соответствующее сообщение опубликовано на портале «Федресурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В состав лота входит производственно-технологический комплекс. Задаток составляет 24,7 млн руб., шаг торгов — 4,9 млн руб.

Стоимость имущества будет поэтапно снижаться. С 4 ноября цена начнет уменьшаться, а на последнем этапе торгов, с 24 по 29 ноября, составит 222,1 млн руб.

По данным Rusprofile, ЗАО «АПЦ „Фатежский“» зарегистрировано в городе Фатеж Курской области в 2009 году. Основной вид деятельности — животноводство. Уставный капитал — 1,1 млн руб. С февраля 2023 года полномочия руководителя исполняет конкурсный управляющий Ирина Блинова. Выручка общества в 2020 году была нулевой, годом ранее — 636 млн руб. Убыток в 2020 году составил 301 млн руб. против 272 млн руб. (+10,7%). Более актуальные финпоказатели не опубликованы.

Общество было признано банкротом по требованию Банка Москвы из-за задолженности в размере 484 млн руб. Срок конкурсного производства в отношении юрлица продлен до 16 марта 2027 года.

Имущество АПЦ «Фатежский» пытаются безуспешно продать с 2018 года. Последние из этих торгов проходили с 30 июня по 4 августа 2025 года. Производственно-технологический комплекс был выставлен вторым лотом с начальной ценой 171,1 млн руб. Торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Подробнее о том, почему затянулась продажа имущества «Фатежского»,— в материале «Ъ-Черноземье» «Кредиторы пошли свиньей».

Мария Свиридова