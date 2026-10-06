В Иркутске сотрудникам АО РЖД вынесли приговоры по делу о взятках

Ленинский районный суд Иркутска завершил рассмотрение уголовного дела о взяточничестве в особо крупном размере в отношении должностных лиц АО РЖД и представителей коммерческой логистической организации. Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, общая сумма взяток, полученная за период с мая 2021 года по май 2024 года, составила более 88 млн руб.

Группа сотрудников АО РЖД на руководящих должностях получала деньги от коммерческой компании за приоритетное и оперативное обслуживание ее грузовых вагонов на станциях, а также за передачу служебной информации о состоянии подвижного состава. Для прикрытия своих действий сотрудники железнодорожной компании передавали взятки другим должностным лицам АО РЖД.

Организатор группы взяткодателей — заместитель начальника центра организации работы железнодорожных станций получил шесть лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 90,5 млн руб. Наказание по пять лет лишения свободы и штраф в размере 90 млн руб. каждому назначено еще одному участнику группы с аналогичной должностью и диспетчеру поездного участка. У них конфисковано имущество на 88,08 млн руб.

Первому заместителю начальника эксплуатационного вагонного депо, получавшему деньги за оперативную информацию о состоянии вагонов, дали девять лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 2,4 млн руб. Начальнику центра организации работы железнодорожных станций, получавшему взятки за попустительство, назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, а также штраф в размере 1,2 млн руб. Еще три взяткодателя были осуждены ранее, им назначены реальные сроки лишения свободы. Судебное следствие продолжается в отношении еще одного участника группы.

Влад Никифоров, Иркутск