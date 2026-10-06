В Иркутске сотрудникам АО РЖД вынесли приговоры по делу о взятках
Ленинский районный суд Иркутска завершил рассмотрение уголовного дела о взяточничестве в особо крупном размере в отношении должностных лиц АО РЖД и представителей коммерческой логистической организации. Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, общая сумма взяток, полученная за период с мая 2021 года по май 2024 года, составила более 88 млн руб.
Группа сотрудников АО РЖД на руководящих должностях получала деньги от коммерческой компании за приоритетное и оперативное обслуживание ее грузовых вагонов на станциях, а также за передачу служебной информации о состоянии подвижного состава. Для прикрытия своих действий сотрудники железнодорожной компании передавали взятки другим должностным лицам АО РЖД.
Организатор группы взяткодателей — заместитель начальника центра организации работы железнодорожных станций получил шесть лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 90,5 млн руб. Наказание по пять лет лишения свободы и штраф в размере 90 млн руб. каждому назначено еще одному участнику группы с аналогичной должностью и диспетчеру поездного участка. У них конфисковано имущество на 88,08 млн руб.
Первому заместителю начальника эксплуатационного вагонного депо, получавшему деньги за оперативную информацию о состоянии вагонов, дали девять лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 2,4 млн руб. Начальнику центра организации работы железнодорожных станций, получавшему взятки за попустительство, назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, а также штраф в размере 1,2 млн руб. Еще три взяткодателя были осуждены ранее, им назначены реальные сроки лишения свободы. Судебное следствие продолжается в отношении еще одного участника группы.
Коммерческое преимущество в такой схеме создавалось не одной выплатой, а доступом к решениям на разных этапах перевозки. Ускорение подачи вагонов позволяло обслужить их раньше других, а сведения о планах погрузки, объемах отправок и распределении вагонов по станциям давали возможность заранее ориентироваться в загрузке железнодорожной сети.
Служебные данные могли передаваться не только о самих вагонах, но и о связанных с ними операциях: количестве погруженного подвижного состава и его распределении между станциями. Таким образом, в схеме совмещались оперативное воздействие на обслуживание вагонов и информационное преимущество для коммерческой организации и ее партнеров.