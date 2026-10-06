Национальный балет Кубы выступил в Самаре впервые почти за полвека

На сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича прошел показ балета Адольфа Адана «Жизель» (6+) в исполнении Национального балета Кубы — ведущей профессиональной балетной труппы Латинской Америки. Выступление стало завершающим в гастрольном туре коллектива по России, продолжившем российско-кубинское культурное сотрудничество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Самарского академического театра оперы и балета Фото: Пресс-служба Самарского академического театра оперы и балета

Спектакль состоялся в сопровождении Симфонического оркестра Шостакович Опера Балет под управлением дирижера Идальгель Маркетти и при участии артистов балета самарского театра.

Как отметили артисты кубинского коллектива, для них большая ответственность — представить свою версию «Жизели» российской публике, хорошо знакомой с классическим балетным репертуаром. Солисты высоко оценили архитектуру и интерьеры театра, пространство сцены и самарского зрителя.

Исполнитель партии Альбрехта Дани Эрнандес особо подчеркнул значение живого музыкального сопровождения: по его словам, оркестр помогает танцовщикам чувствовать темп, настроение и драматургию спектакля, а взаимодействие с местными музыкантами делает представление более цельным.

Гастроли Национального балета Кубы в России начались 24 сентября показом «Жизели» на Исторической сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге в рамках культурной программы XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Турне продолжилось 27 сентября на Новой сцене Большого театра в Москве, 29 сентября — в Нижегородском театре оперы и балета имени А.С. Пушкина и завершилось в Самаре.

Национальный балет Кубы тесно связан с именем выдающейся балерины Алисии Алонсо. Кубинская школа впитала лучшие традиции русского и итальянского классического танца, ее отличают виртуозная техника, выразительность и яркий сценический темперамент. «Жизель» занимает особое место в репертуаре коллектива: именно этот спектакль и его исполнительница Алисия Алонсо впервые вывели Кубу на мировую балетную сцену. Хореографическая редакция, созданная Алонсо по оригинальной постановке Жана Коралли и Жюля Перро, была удостоена Гран-при Премии Анны Павловой в Париже в 1966 году, а в 1972 году вошла в репертуар Парижской оперы.

Партию Жизели в Самаре исполнила Вьенгсай Вальдес, Альбрехта — Дани Эрнандес, егеря Илариона — Эрнесто Диас. Сценография и костюмы — Сальвадора Фернандеса.

Георгий Портнов