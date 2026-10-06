На Дону суд отказал Росимуществу в понуждении компании содержать убежище

Арбитражный суд Ростовской области отказал территориальному управлению Росимущества в иске к ООО «Югавторемонт+» о понуждении заключить договор о правах и обязанностях в отношении защитного сооружения гражданской обороны на ул. Орской, 27 в Ростове-на-Дону. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Речь идет об убежище, находящемся в здании, собственником которого является Лилия Гущина. В ходе рассмотрения дела она заявила, что построила здание своими силами в 2019 году и потому не считает, что в нем находится спорное сооружение. Однако суд, в том числе с учетом позиции ГУ МЧС по Ростовской области, пришел к выводу, что убежище действительно расположено в принадлежащем ей здании.

Росимущество настаивало, что «Югавторемонт+» как правопреемник приватизированного предприятия «Югавторемонт» обязан заключить договор и выполнять мероприятия гражданской обороны.

Суд с этим не согласился. Согласно данным ЕГРЮЛ, «Югавторемонт+» зарегистрирован в 2020 году, его правопредшественником является ОАО «Югавторемонт», которое, в свою очередь, не является правопреемником предприятия, при приватизации которого в состав имущества входило спорное убежище. ЗАО «Югавторемонт», участвовавшее в приватизации, было ликвидировано в 2002 году в ходе банкротства.

При этом суд указал, что обязанности по содержанию объектов гражданской обороны связаны с собственником имущества. Спорное убежище расположено в здании и на земельном участке, принадлежащих Лилии Гущиной. В ходе осмотра также было установлено, что сооружение находится в неудовлетворительном техническом состоянии и не может использоваться по назначению без восстановительных работ.

В итоге суд признал ООО «Югавторемонт+» ненадлежащим ответчиком и отказал Росимуществу в иске.

Наталья Белоштейн