Суд в Москве оштрафовал Google и Telegram на 3,8 млн рублей

Составлено ИИ-Ассистентъ

Основанием для штрафа по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ становится не само наличие спорного материала, а отказ удалить его после требования Роскомнадзора. В практике по этой статье речь шла, в частности, о ссылках и роликах на YouTube, которые суды относили к запрещенной информации.

Для юридических лиц штраф за такое нарушение составляет от 800 тыс. до 4 млн руб. При повторном неудалении применялся уже оборотный штраф, который рассчитывали как 1/20 совокупного дохода Google и связанных с ним компаний за календарный год. После серии подобных дел в конце 2021 года Google получил такое взыскание в размере 7,2 млрд руб.