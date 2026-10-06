В Ярославле увеличат количество техники для зимней уборки

В Ярославле зимой город будут убирать 205 единиц техники МБУ «Горзеленхозстрой», что больше, чем год назад. Данные на общегородском совещании в мэрии привел директор департамента городского хозяйства Олег Виноградов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Прошлой зимой городские власти заявляли о работе порядка 180 машин на улицах города. В этом году на предприятие поступило 11 новых машин, в числе которых снегопогрузчики, фронтальные погрузчики, универсальные машины. При необходимости к уборке снега планируют дополнительно привлечь около 100 машин сторонних организаций. Технику «Горзеленхозстроя» полностью подготовят к работе до 15 октября. Штат муниципального учреждения (732 сотрудника) укомплектован полностью, есть всего две вакансии, отчитался директор предприятия Андрей Степанов.

Для обработки территорий заготовлено 51 тыс. тонн пескосоляной смеси, 3 тыс. куб. м рассола, 4,5 тыс. тонн «Бионорда» для тротуаров, 6,6 тыс. тонн двухфазного «Бионорда» и 1,6 тыс. тонн соли «Галит А».

Временно исполняющий полномочия мэра Николай Степанов поручил администрациям районов также проверить наличие и работоспособность техники для зимней уборки у управляющих компаний (УК). Они отвечают за уборку дворов.

«Это нужно сделать по всем компаниям. Убедиться, что техника присутствует, она в работе либо заключены договоры с теми или иными организациями. Чтобы не было срывов в зимний период»,— сказал Николай Степанов.

На совещании заместители глав районных администраций сообщили о количестве техники УК: в Дзержинском районе — не менее 30 единиц, в Кировском районе — 21, во Фрунзенском — 23, в Ленинском — 16, в Красноперекопском — единиц у основного подрядчика. В Заволжском районе техника привлечена по заключенным договорам.

Виктория Самко