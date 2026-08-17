Энергичные посадки на энергорынке

Восемнадцать лет колонии строгого режима за хищение почти 15 млрд руб. у ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» получил бывший совладелец энергоснабжающей компании «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов, член списка российского Forbes, чье состояние на момент ареста в 2020 году оценивалось в $1 млрд. Трое членов ОПС, задействованных организатором в криминальных схемах, осуждены на сроки от 16 до 17 лет. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевших, обязав осужденных возместить нанесенный ущерб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Дмитрий Аржанов, Сергей Афанасьев, Борис Щуров

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Слева направо: Дмитрий Аржанов, Сергей Афанасьев, Борис Щуров

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Обвинительным приговором завершилось 17 августа в Тверском суде Москвы рассмотрение уголовного дела в отношении бывших совладельца когда-то одного из крупнейших российских частных энергохолдингов «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова, генерального директора «ТНС энерго» Сергея Афанасьева и Софии Афанасьевой, его супруги, являвшейся его заместителем, а также исполнительного директора «ТНС энерго Нижний Новгород» Бориса Щурова. Все они были признаны виновными в особо крупном мошенничестве, совершенном в составе оргпреступного сообщества (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 210 УК РФ).

Максимальный срок — 18 лет строгого режима, как и требовал гособвинитель, получил признанный организатором преступления Дмитрий Аржанов. Его сообщники Сергей Афанасьев и Борис Щуров осуждены на 17 лет каждый, а София Афанасьева — на 16 лет с отсрочкой приговора до исполнения ее ребенку 14 лет.

Фигурантам назначены штрафы от 39,9 млн до 856,9 млн руб.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевших, обязав осужденных возместить нанесенный ущерб.

На изучение всех обстоятельств этого дела и вынесение приговора судье Ольге Семиной понадобилось более двух с половиной лет. Примерно столько же времени у следственного департамента МВД заняло и расследование.

Из материалов дела следует, что придуманная руководством ТНС криминальная схема действовала с августа 2011 года и вплоть до разоблачения ее участников в октябре 2020 года. Ее суть заключалась в целенаправленном обмане фигурантами своих поставщиков — ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Как установили следствие и суд, «ТНС энерго» систематически демонстрировало энергокомпаниям документы о якобы глобальных неплатежах со стороны потребителей.

На самом деле все обстояло совсем иначе: средства в адрес ТНС поступали регулярно и в полном объеме. Однако вместо оплаты поставок электроэнергии деньги отправляли на сторонние проекты, а также выводили за границу на счета десятка кипрских компаний, подконтрольных обвиняемому Аржанову. Последний такой перевод, говорится в деле, был совершен 14 октября 2020 года. В общей сложности за девять лет у электросетевых компаний фигуранты похитили почти 15 млрд руб.

Практически все фигуранты этого расследования были задержаны в октябре—ноябре 2020 года. Отметим, что среди них был также и Джамил Дашин, возглавлявший на момент своего ареста нижегородское АО «Межрегиональная энергосбытовая компания». Он оказался единственным, кто не только сразу же признал свою вину в инкриминируемом ему деянии, но и рассказал следствию о структуре криминальной организации, которой руководил Дмитрий Аржанов. В итоге в том числе и показания Джамила Дашина, с которым 24 ноября 2020 года прокуратурой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, позволили следствию квалифицировать действия всех обвиняемых по тяжким статьям УК РФ.

В отличие от сообщников, Джамил Дашин большую часть времени находился под домашним арестом, а под стражу его взяли в июне 2025 года, когда Тверской суд в особом порядке назначил фигуранту шестилетний срок.

Олег Рубникович