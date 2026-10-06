В Ярославской области раскрыли убийство, совершенное 32 года назад

В Ярославской области задержали 56-летнего жителя Тутаева, которого подозревают в убийстве местного жителя, совершенном в 1994 году. Доказательную базу собрали сотрудники уголовного розыска, сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным следствия, поздним вечером 1 апреля 1994 года подозреваемый вместе с приятелем напал на общего знакомого возле школы №1 в Тутаеве. Мужчине нанесли несколько ножевых ударов в грудь и шею, от которых он скончался на месте. Нападавшие забрали деньги в рублях и иностранной валюте, а также золотые кольца и цепочку.

Уголовное дело возбудили по статье «умышленное убийство из корыстных побуждений» (п. «а» ст. 102 УК РСФСР). Второй предполагаемый участник нападения, 1970 года рождения, к настоящему времени умер.

Виктория Самко