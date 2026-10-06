Омские власти планируют запретить продажу табачных изделий рядом со школами

Власти Омска намерены ввести ограничения на продажу табачной и никотинсодержащей продукции возле образовательных учреждений, где учатся несовершеннолетние. Проект соответствующего постановления опубликовала мэрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Согласно документу, минимальное расстояние от учреждения до торгующей табаком точки должно составлять 100 м. Дистанция отсчитывается от крайней точки территории школы или от самого здания.

В июне этого года глава Омской области Виталий Хоценко сообщил о том, что в регионе планируют полностью запретить продажу вейпов, жидкостей и других электронных сигарет. В сентябре губернатор поручил к 1 марта полностью убрать вейпы из розничной продажи.

Как писал «Ъ», с 1 сентября 2026 года в России вступил в силу федеральный закон, ограничивающий розничную торговлю никотинсодержащей продукцией и устройствами для ее потребления на остановках общественного транспорта.

Александра Стрелкова