В Прикамье продлят действие двух налоговых льгот

В краевой парламент внесен законопроект, предусматривающий продление действия льгот в сферах догазификации и санаторно-курортного обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Законопроектом предлагается продлить на 2027 – 2029 годы льготу для предприятий, реализующих бесплатную региональную программу догазификации. Такие компании смогут получить льготу в размере 50% исчисленной суммы налога на имущество — она будет распространяться на объекты газораспределительных сетей, введенные в эксплуатацию после 1 января 2024 года и построенные в рамках догазификации.

Также на 2027– 2029 годы предлагается освободить от уплаты налога на имущество санаторно-курортные организации. Норма будет действовать при условии, что не менее 65% суммы примененной льготы будет безвозмездно передаваться в бюджет муниципалитетов на развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры. Впервые льгота была введена в 2024 году.