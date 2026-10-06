С руководителей краснодарского «ТеплоЭнергетика» взыщут долги за электричество

Конкурсный управляющий ООО «ТеплоЭнергетик» Иван Пожидаев обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о привлечении Дмитрия Мудрова, Олега Алимова, Николая Алимова и Светланы Деребеевой к субсидиарной ответственности по обязательствам компании, проходящей процедуру банкротства. Как указано в заявлении, определить размер ответственности на дату подачи заявления невозможно. В числе истцов также значится ООО «Водоканал Крымск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно документам суда, АО «НЭСК» обратилось в Арбитражный суд края с заявлением о признании ООО «ТеплоЭнергетик» несостоятельным в конце 2023 года. Как следует из материалов дела, между АО «НЭСК» и ООО «ТеплоЭнергетик» был заключен договор энергоснабжения, по условиям которого заявитель обязался осуществлять продажу электроэнергии в точках поставки, а должник обязался ее оплачивать. В связи с ненадлежащим исполнением условий договора с должника было взыскано 5,9 млн руб. задолженности по оплате электричества, включая пени и судебные расходы.

В декабре 2023 года в отношении ООО «ТеплоЭнергетик» ввели процедуру наблюдения, а в декабре 2024 года — компания была признана банкротом, в отношении нее начались конкурсные процедуры.

По данным портала «Мой.ЖКХ», ООО «ТеплоЭнергетик» является управляющей компанией со 155 сотрудниками. Согласно информации системы «СПАРК-Интерфакс», общество зарегистрировано в Краснодаре по улице Героев Разведчиков в 2012 году. Уставный капитал общества — 200 тыс. руб. Учредители ООО с 2012 года — Николай Алимов и Светлана Деребеева. Николай Алимов на 2016 год также являлся главой АО «Краснодартеплосеть», имел отношение к руководству ООО «ИКС», ООО «УКЭСК», АО «АТЭК». Госпожа Деребеева также имеет отношение ко всем вышеупомянутым организациям .

Олег Алимов с 2012 по 2015 год был генеральным директором компании, а Дмитрий Мудров — с 2015 по 2024 год был коммерческим директором «ТеплоЭнергетика».

Компания показывает стабильный убыток с 2020 года. По последним данным, за 2024 год выручка «ТеплоЭнергетика» составила почти 3 млн руб., убыток — 8,5 млн руб. Кредиторская задолженность на конец 2024 года составляла 102,8 млн руб., дебиторская — 54 млн руб.

Согласно анализу Rusprofile, юридическая активность ООО «ТеплоЭнергетик» значительна: 270 арбитражных дел на общую сумму около 212 млн руб., из которых 266 завершены, а четыре остаются в производстве. Преобладающая роль — ответчик: 254 завершенных дела на 180,7 млн руб., при этом 182 дела проиграны, 38 завершены частично в пользу компании, лишь 17 выиграны. Основная категория споров — энергоснабжение и коммунальные услуги.

Дмитрий Михеенко