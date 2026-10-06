В Большом Селе остановилась котельная из-за поломки оборудования
Центральная котельная в Большом Селе, запущенная 3 октября, вышла из строя из-за поломки платы управления котлом. Из-за этого отопление в левобережной части населенного пункта вновь приостановлено, сообщил глава Большесельского округа Алексей Шутов.
Фото: Страница Алексея Шутова в ВК
По его словам, после запуска котельной тепло начало постепенно поступать в дома, однако в процессе эксплуатации произошла внештатная ситуация. В котельной стоит импортное оборудование, поэтому быстро приобрести необходимую деталь невозможно.
«На данный момент новая плата управления уже заказана и ожидается в ближайшие дни»,— сообщил Алексей Шутов. Специалисты «Яроблводоканала» пытаются ускорить доставку и установку оборудования.
Глава округа отметил, что после восстановления работы котельной тепло планируется подать в социальные учреждения и жилой фонд.