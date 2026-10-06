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В Большом Селе остановилась котельная из-за поломки оборудования

Центральная котельная в Большом Селе, запущенная 3 октября, вышла из строя из-за поломки платы управления котлом. Из-за этого отопление в левобережной части населенного пункта вновь приостановлено, сообщил глава Большесельского округа Алексей Шутов.

Фото: Страница Алексея Шутова в ВК

Фото: Страница Алексея Шутова в ВК

По его словам, после запуска котельной тепло начало постепенно поступать в дома, однако в процессе эксплуатации произошла внештатная ситуация. В котельной стоит импортное оборудование, поэтому быстро приобрести необходимую деталь невозможно.

«На данный момент новая плата управления уже заказана и ожидается в ближайшие дни»,— сообщил Алексей Шутов. Специалисты «Яроблводоканала» пытаются ускорить доставку и установку оборудования.

Глава округа отметил, что после восстановления работы котельной тепло планируется подать в социальные учреждения и жилой фонд.

Антон Голицын

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