Суд взыскал с ростовского водоканала 64,6 млн рублей долгов за электричество

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ГУП Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» (УРСВ) в пользу «ТНС энерго Ростов-на-Дону» более 64,6 млн руб. Из них 55,4 млн руб. составляет задолженность за электроэнергию, еще 9,2 млн руб. — пени. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Как следует из материалов дела, УРСВ не оплатило электроэнергию, поставленную в феврале 2026 года, по объектам в нескольких районах Ростовской области. Наибольшая задолженность пришлась на Шахтинское межрайонное отделение «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — 29 млн руб. По Каменскому отделению долг составил 14,8 млн руб., по Новочеркасскому — 5,2 млн руб., по Волгодонскому — 3,5 млн руб., по Сальскому — 2,6 млн руб., по Азовскому — 426 тыс. руб.

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» также потребовало начислять пени на сумму основного долга до момента его фактической оплаты. Суд удовлетворил это требование.

УРСВ возражало против иска и просило снизить размер неустойки. Суд отказал, указав, что предприятие не представило доказательств ее несоразмерности последствиям нарушения обязательства. Также суд отклонил доводы о применении льготных ставок неустойки.

Спор возник в связи с электроснабжением объектов коммунальной инфраструктуры, используемых УРСВ для водоснабжения и водоотведения. Суд указал, что предприятие является фактическим владельцем соответствующих объектов и обязано оплачивать потребленные энергоресурсы.

Помимо 55,4 млн рублей долга и 9,2 млн руб. ранее начисленных пеней, с УРСВ взысканы 1,2 тыс. руб. почтовых расходов и 775,4 тыс. руб. судебных расходов. Еще 22,5 тыс. руб. госпошлины предприятие должно перечислить в федеральный бюджет.

По данным портала karoteka.ru, ГУП Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» (УРСВ) зарегистрировано 15 февраля 2013 года в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. Врио гендиректора — Александр Хаемджиев. Уставный капитал — 8 млн руб.

Наталья Белоштейн