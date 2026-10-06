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Росавиация классифицировала ЧП с вертолетом Ми-8 на Камчатке как аварию

Росавиация признала авиационной аварией инцидент с вертолетом Ми-8МТВ-1 на Камчатке. Расследовать произошедшее будет Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Камчатского межрегионального территориального управления (МТУ) Росавиации.

Утром 6 октября вертолет, принадлежащий АО «Камчатское авиационное предприятие», при выполнении рейса «посадочная площадка Излучина—река Жупанова» совершил жесткую посадку и завалился набок. На борту находились три члена экипажа, никто не пострадал. СКР возбудил уголовное дело.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Классификация происшествия как авиационной аварии означает, что расследование проводится по специальным Правилам для гражданских воздушных судов. Его ключевая цель — установить причины происшествия и определить меры, которые помогут предотвратить подобные случаи в будущем.

В данном случае следствие рассматривает две основные версии: техническую неисправность или нарушение правил пилотирования воздушного судна. В ходе расследования летчики попавшего в аварию воздушного судна должны обеспечивать его сохранность. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проводит расследования авиационных происшествий с воздушными судами государств — участников соответствующего соглашения.

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