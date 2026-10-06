Росавиация классифицировала ЧП с вертолетом Ми-8 на Камчатке как аварию
Росавиация признала авиационной аварией инцидент с вертолетом Ми-8МТВ-1 на Камчатке. Расследовать произошедшее будет Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Камчатского межрегионального территориального управления (МТУ) Росавиации.
Утром 6 октября вертолет, принадлежащий АО «Камчатское авиационное предприятие», при выполнении рейса «посадочная площадка Излучина—река Жупанова» совершил жесткую посадку и завалился набок. На борту находились три члена экипажа, никто не пострадал. СКР возбудил уголовное дело.
Классификация происшествия как авиационной аварии означает, что расследование проводится по специальным Правилам для гражданских воздушных судов. Его ключевая цель — установить причины происшествия и определить меры, которые помогут предотвратить подобные случаи в будущем.
В данном случае следствие рассматривает две основные версии: техническую неисправность или нарушение правил пилотирования воздушного судна. В ходе расследования летчики попавшего в аварию воздушного судна должны обеспечивать его сохранность. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проводит расследования авиационных происшествий с воздушными судами государств — участников соответствующего соглашения.