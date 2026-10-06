Росавиация классифицировала ЧП с вертолетом Ми-8 на Камчатке как аварию

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Классификация происшествия как авиационной аварии означает, что расследование проводится по специальным Правилам для гражданских воздушных судов. Его ключевая цель — установить причины происшествия и определить меры, которые помогут предотвратить подобные случаи в будущем.

В данном случае следствие рассматривает две основные версии: техническую неисправность или нарушение правил пилотирования воздушного судна. В ходе расследования летчики попавшего в аварию воздушного судна должны обеспечивать его сохранность. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проводит расследования авиационных происшествий с воздушными судами государств — участников соответствующего соглашения.