СКР возбудил дело после жесткой посадки вертолета на Камчатке

Причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке могла быть техническая неисправность или нарушение правил пилотирования воздушного судна, считает следствие. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба), сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

ЧП произошло сегодня утром. Грузовой вертолет принадлежит АО «Камчатское авиационное предприятие». Что он перевозил, пока неизвестно. Ми-8 выполнял полет по маршруту посадочная площадка Излучина—река Жупанова. Вертолет совершил жесткую посадку и завалился набок неподалеку от реки Жупанова в Елизовском районе. На борту находились три члена экипажа, никто не пострадал. Воздушное судно получило повреждения.