Выдача ипотечных кредитов в сентябре выросла в 1,6 раза

В сентябре объем выдачи ипотеки достиг 608,5 млрд руб., увеличившись в 1,6 раза по сравнению с августовским показателем, сообщает Frank RG. Это рекордный результат с начала года и второй по объему показатель с начала 2025 года. В декабре прошлого года объем выданных ипотечных кредитов составил почти 803 млрд руб.

Сентябрьский результат мог быть поддержан отложенным спросом перед изменением условий семейной ипотеки с 1 октября. Участники рынка ожидали роста выдач по льготной программе в преддверии новых правил. По данным Frank RG, в сентябре на льготную ипотеку пришлось около 75% объема выданных жилищных кредитов. Существенную часть сентябрьского спроса сформировали крупнейшие банки: Сбербанк за месяц выдал по семейной ипотеке 302,8 млрд руб., ВТБ — почти 23 млрд руб.

В остальных сегментах в сентябре был зафиксирован небольшой спад выдач. Выдача кредитов наличными снизилась на 0,3%, до 515,4 млрд руб., автокредитов — на 2,1%, до 179,2 млрд руб., pos-кредитов — на 3,2%, до 23,1 млрд руб.

Анна Кукляева