Выдача ипотечных кредитов в сентябре выросла в 1,6 раза
В сентябре объем выдачи ипотеки достиг 608,5 млрд руб., увеличившись в 1,6 раза по сравнению с августовским показателем, сообщает Frank RG. Это рекордный результат с начала года и второй по объему показатель с начала 2025 года. В декабре прошлого года объем выданных ипотечных кредитов составил почти 803 млрд руб.
Сентябрьский результат мог быть поддержан отложенным спросом перед изменением условий семейной ипотеки с 1 октября. Участники рынка ожидали роста выдач по льготной программе в преддверии новых правил. По данным Frank RG, в сентябре на льготную ипотеку пришлось около 75% объема выданных жилищных кредитов. Существенную часть сентябрьского спроса сформировали крупнейшие банки: Сбербанк за месяц выдал по семейной ипотеке 302,8 млрд руб., ВТБ — почти 23 млрд руб.
В остальных сегментах в сентябре был зафиксирован небольшой спад выдач. Выдача кредитов наличными снизилась на 0,3%, до 515,4 млрд руб., автокредитов — на 2,1%, до 179,2 млрд руб., pos-кредитов — на 3,2%, до 23,1 млрд руб.
После 1 октября условия семейной ипотеки стали жестче для семей с одним ребенком: за пределами четырех столичных регионов ставка для них составляет 10% при лимите 6 млн руб., а в столичных регионах — 12% при лимите 12 млн руб. Для семей с пятью и более детьми предусмотрены более низкие ставки — 2% и 4% соответственно, что смещает фокус льготы в пользу многодетных заемщиков.
Доступность кредита ограничивает не только ставка: сокращение срока ипотеки увеличивает ежемесячный платеж, который напрямую влияет на решение о покупке жилья. Участники рынка оценивали возможное снижение продаж по программе на 40–50%, а выдач — на 20–30%; доля льготной ипотеки, по их прогнозу, будет постепенно сокращаться, поскольку для части семей кредит станет дороже или недоступен.