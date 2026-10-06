В Подмосковье при атаке БПЛА погиб один человек, шестеро ранены

В Московской области за ночь уничтожены и подавлены 185 БПЛА в 16 муниципалитетах. Погиб один человек, еще шестеро получили ранения, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

В поселке Радумля в Солнечногорском округе жертвой атаки стал 20-летний местный житель. В Покровском в больницу доставлен мужчина с осколочными ранениями. В Истре госпитализированы двое жителей Ядромина и Горок, одного из них должны прооперировать. В деревне Ляхово пострадали три человека, они отказались от госпитализации.

В Истре повреждены 10 частных домов в Сафонтьеве, Торлопове, Горках и Ядромине, а также хозяйственные постройки и две машины. В Домодедово, в селе Лобаново, загорелся частный дом. Еще один дом разрушен в Барыбино, уточнил господин Воробьев.