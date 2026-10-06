В Подмосковье при атаке БПЛА погиб один человек, шестеро ранены
В Московской области за ночь уничтожены и подавлены 185 БПЛА в 16 муниципалитетах. Погиб один человек, еще шестеро получили ранения, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
В поселке Радумля в Солнечногорском округе жертвой атаки стал 20-летний местный житель. В Покровском в больницу доставлен мужчина с осколочными ранениями. В Истре госпитализированы двое жителей Ядромина и Горок, одного из них должны прооперировать. В деревне Ляхово пострадали три человека, они отказались от госпитализации.
В Истре повреждены 10 частных домов в Сафонтьеве, Торлопове, Горках и Ядромине, а также хозяйственные постройки и две машины. В Домодедово, в селе Лобаново, загорелся частный дом. Еще один дом разрушен в Барыбино, уточнил господин Воробьев.
В августе 2026 года в Московской области силы противовоздушной обороны за один день уничтожили более 150 беспилотных летательных аппаратов. Этот эпизод сопоставим по масштабу с текущим событием и показывает, что регион ранее уже сталкивался с массовыми налетами, а не только с единичными аппаратами.
В июле 2026 года Министерство обороны сообщало о 385 сбитых дронах над российскими регионами, из которых 85 были уничтожены на подлете к Москве. Эти данные демонстрируют нагрузку на противовоздушную оборону столичного направления, однако не раскрывают, какие именно средства использовались для перехвата.