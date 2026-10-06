Склад загорелся в Подмосковье после падения БПЛА
В подмосковном Литвиново эвакуировали 46 человек после падения БПЛА на склад
В подмосковной деревне Литвиново во время атаки беспилотников произошел пожар на складе. Из здания эвакуировали 46 человек, сообщил глава Солнечногорского округа Константин Михальков.
«Беспилотник упал на крышу складского помещения магазина. Возникло возгорание, поврежден грузовой автомобиль», — написал он в соцсети.
По словам чиновника, также в округе сгорели девять автомобилей, были повреждены два частных дома и одна машина. Данные о пострадавших не поступали.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что пожар на складе уже потушен. В результате атаки БПЛА в регионе погибли два человека, девять пострадали.
Предыдущие атаки на складские объекты в Подмосковье показывали разный масштаб последствий. Ночью 18 июля 2026 года удар по складу Wildberries в Электростали привел к гибели одного человека и ранениям более 50 человек. Тогда как 18 августа 2026 года при атаке склада Wildberries под Ногинском пожар был локализован, а предварительно сообщалось об отсутствии пострадавших и незначительном ущербе.
Эти случаи показывают, что попадание беспилотника по складскому объекту может обернуться как локальным возгоранием, так и массовыми жертвами. Для нынешнего эпизода это означает, что пожар на складе нельзя оценивать только по факту повреждения здания: ключевым различием между похожими атаками становятся последствия для находившихся внутри людей.