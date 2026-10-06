Склад загорелся в Подмосковье после падения БПЛА

В подмосковной деревне Литвиново во время атаки беспилотников произошел пожар на складе. Из здания эвакуировали 46 человек, сообщил глава Солнечногорского округа Константин Михальков.

«Беспилотник упал на крышу складского помещения магазина. Возникло возгорание, поврежден грузовой автомобиль», — написал он в соцсети.

По словам чиновника, также в округе сгорели девять автомобилей, были повреждены два частных дома и одна машина. Данные о пострадавших не поступали.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что пожар на складе уже потушен. В результате атаки БПЛА в регионе погибли два человека, девять пострадали.