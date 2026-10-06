В подмосковном Домодедово при атаке БПЛА пострадали семь человек
Семь человек, в том числе один ребенок, пострадали в подмосковном Домодедово при ночной атаке дронов, сообщила глава округа Евгения Хрусталева. По ее словам, трое жителей были госпитализированы. Из-за повреждения воздушной линии электропередачи обломками БПЛА возникли перебои с электроснабжением.
По словам госпожи Хрусталевой, подача электричества уже восстановлена в большинстве СНТ вблизи деревень Ляхово, Дебречено, Бехтеево и села Красный Путь. В Лобаново аварийные бригады продолжают работу. Повреждения имущества зафиксированы по 33 адресам. В основном это частные дома, также повреждены три многоквартирных дома, уточнила глава округа.
За ночь над Московской областью было сбито 185 беспилотников. В деревне Ляхово обрушился частный дом, там погиб мужчина. В общей сложности погибли два человека, пострадали девять. Прокуратура открыла горячую линию для помощи пострадавшим.
Практический контур помощи после атак с повреждением жилья включает оперативный штаб, прием заявлений, поадресные обходы и комиссионную оценку ущерба. В августе 2025 года по итогам такой работы формировали списки пострадавших для единовременных выплат, компенсации утраты имущества первой необходимости и пособий при вреде здоровью; для временно размещенных жителей предоставляли питание, воду и психологическую помощь.
Восстановление домов может идти поэтапно: после обследования ремонтируют кровлю, балконы, перегородки и двери, затем восстанавливают фасады, отделку, сантехнику и электропроводку. В январе 2026 года в Новой Адыгее отдельной задачей стала установка окон, причем власти призывали отсутствующих собственников вернуться для совместной фиксации ущерба — без такого обследования часть домов оставалась вне восстановительных работ.