В Подмосковье открыли горячую линию после атаки БПЛА
Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА
Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при ночной атаке БПЛА в регионе. Для приема жалоб и оказания правовой помощи работает телефон: 7 (916) 240-31-28. По указанию главы ведомства Сергея Забатурина прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан, добавили в прокуратуре.
В течение ночи над Московской областью было сбито 185 беспилотников. Погибли два человека, пострадали девять.
Горячая линия дает пострадавшим прямой канал для оперативной подачи жалоб и получения правовой помощи. Ее смысл не только в регистрации обращений: прокуратура может взаимодействовать с другими ведомствами, чтобы обеспечить гражданам комплексную помощь и проверить соблюдение их прав.
Для жителей это означает возможность сообщить о проблеме в одном месте, не разыскивая самостоятельно ответственное ведомство. Дальнейшее рассмотрение обращения связано с координацией действий органов, от которых зависит помощь пострадавшим.