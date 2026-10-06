В Подмосковье открыли горячую линию после атаки БПЛА

Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при ночной атаке БПЛА в регионе. Для приема жалоб и оказания правовой помощи работает телефон: 7 (916) 240-31-28. По указанию главы ведомства Сергея Забатурина прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан, добавили в прокуратуре.

В течение ночи над Московской областью было сбито 185 беспилотников. Погибли два человека, пострадали девять.