Глава Ярославля призвал штрафовать за сосульки и снег без предупреждения

Временно исполняющий полномочия мэра Ярославля Николай Степанов призвал своих подчиненных штрафовать предприятия торговли и сферы услуг за неубранный снег, сосульки и переполненные урны без предупреждения. Об этом он заявил на общегородском совещании в мэрии 6 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Реакция последовала после доклада начальника управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Варвары Моисеевой. Она рассказала, что управление рассылает торговым точкам и предприятиям сферы услуг памятки о том, как надо содержать территории зимой.

«Не нужно никого уговаривать, не нужно никому напоминать. У вас в управлении нет столько людей, чтобы каждым утром приходить и напоминать, что он должен сделать. Поэтому только ответственность, только штрафы могут привести в чувство таких руководителей, которые не исполняют свои обязанности»,— сказал Николай Степанов.

И.о. мэра призвал обратить особое внимание на заведения, на которые поступают жалобы жителей.

«Без предупреждений, без отлагательных сроков просто штрафовать. Штрафы сейчас очень высокие. Думаю, что один-два штрафа — они сразу все поставят на место. А ходить и уговаривать — это уже вчерашний день»,— добавил господин Степанов.

Штрафы за нарушение правил благоустройства в Ярославле для юрлиц составляют до 200 тыс. руб., а при повторном нарушении — до 400 тыс. руб.

Антон Голицын