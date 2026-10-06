Безработица на Дону за восемь месяцев выросла на 22%

Число незанятых граждан, состоящих на учете в государственных учреждениях службы занятости Ростовской области, с января по август 2026 года увеличилось с 7 585 до 9 225 человек. Прирост составил 1 640 человек, или 21,6%. К таким выводам пришел «Ъ-Ростов», проанализировав данные Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Число граждан со статусом безработного за тот же период выросло с 6 344 до 7 384 человек. Таким образом, с начала года их количество увеличилось на 1 040 человек, или на 16,4%.

Численность незанятых менялась неравномерно. В феврале она увеличилась на 5% относительно января, до 7 968 человек. В марте показатель снизился на 0,8%, до 7 902 человек. В апреле число состоящих на учете выросло на 10,8%, до 8 756 человек, после чего в мае сократилось на 0,8%, до 8 690 человек.

В июне число незанятых вновь увеличилось на 1,1%, до 8 788 человек. В июле показатель вырос еще на 2,9%, достигнув 9 046 человек. В августе прирост составил 2%, до 9 225 человек.

Число безработных при этом в течение года также демонстрировало рост. В феврале показатель увеличился на 5,2% за месяц, в марте снизился на 2,5%, а в апреле вырос на 11,4%, достигнув 7 244 человек. В мае число безработных сократилось на 0,4%, в июне — на 0,1%, после чего в июле увеличилось на 3,4%, до 7 454 человек. В августе показатель снизился на 0,9%, до 7 384 человек.

На конец августа граждане со статусом безработного составляли около 80% от общего числа незанятых, состоящих на учете в службе занятости.

Роман Лаврухин