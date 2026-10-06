Над Крымом и другими регионами РФ за ночь сбили около 1 тысячи БПЛА

Над территориями Республики Крым и других регионов России в ночь на 6 октября ликвидировали 868 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным министерства, беспилотники самолетного типа перехватили и уничтожили дежурные силы ПВО в период с 20:00 мск 5 октября до 09:00 мск 6 октября. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

Алина Зорина