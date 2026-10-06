В Ярославле начался отбор кандидатов на пост мэра

Министерство регионального развития Ярославской области начало прием предложений о кандидатурах на должность мэра Ярославля. Объявление об этом опубликовано на сайте министерства 5 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Ярославля

Фото: Зоя Голицына Мэрия Ярославля

Фото: Зоя Голицына

Предложения в адрес губернатора Михаила Евраева могут вносить политические партии, представленные в Госдуме или Ярославской областной думе, ассоциация «Совет муниципальных образований Ярославской области», Общественная палата региона и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Каждый субъект выдвижения вправе предложить не более двух кандидатов. Предложения о кандидатурах принимаются до 17:30 14 октября.

Представленных претендентов на соответствие установленным требованиям проверит комиссия по отбору кандидатов. Комиссию возглавил вице-губернатор Андрей Колядин, в нее также вошли председатель муниципалитета Ярославля Сергей Калинин, глава городской общественной палаты Александр Федоров, зампред областной думы Виктор Волончунас и другие.

Кандидатуры, прошедшие проверку комиссией, будут направлены губернатору. Глава региона должен представить муниципалитету не менее двух кандидатов, из которых депутаты выберут мэра.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что необходимость избрания нового мэра возникла после досрочного прекращения полномочий Артема Молчанова. 24 сентября муниципалитет принял его заявление об отставке в связи с избранием депутатом Госдумы. С 25 сентября исполняющим обязанности мэра назначен заместитель главы города Николай Степанов.

Антон Голицын