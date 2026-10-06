До промежуточных выборов в США осталось меньше месяца. Несмотря на негативные прогнозы для Республиканской партии, Дональд Трамп рассчитывает переломить ситуацию в свою пользу и обещает некие сюрпризы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что о поражении главы Белого дома говорить действительно рано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Отсчет пошел на дни. До промежуточных выборов в американский Конгресс остается уже меньше месяца. Многочисленные исследования общественного мнения пророчат Республиканской партии серьезные проблемы. Дональд Трамп на фоне снижения рейтингов отправился в предвыборное турне по стране. Планируется провести 36 митингов за 30 дней.

Действующий президент уже выступил в Техасе, Огайо и Алабаме. Основной его посыл такой: голосуйте как будто за меня. В таком случае предстоящий электоральный процесс превращается в своеобразный референдум о доверии Дональду Трампу. Во многом это действительно так, потому что в случае победы демократов вероятность импичмента остается высокой.

Нынешний глава Белого дома демонстрирует уверенность в победе и обещает сюрпризы, что вполне в его стиле. Кстати, если вспомнить кампанию 2024 года, то данные опросов не обещали Трампу легкой победы. В ряде случаев и Камала Харрис одерживала верх. Тем не менее случилось то, что случилось. Трамп стал президентом во второй раз без каких-либо серьезных осложнений. Это стало полной неожиданностей для многих социологов.

В случае Трампа возможна полная непредсказуемость. Его главный козырь — простые тезисы и максимальная раскрутка через соцсети.

Вот последний красноречивый пример: цены на дизель растут не из-за Ирана, говорит он, а по причине событий на Украине и не только. Так, «синие» (демократические) штаты решили вдруг поставить НПЗ на ремонт. А это, знаете ли, саботажем попахивает. Электорат в подробности особо не вникает, ему важны яркие фразы.

В общем и целом, гадания — это, конечно, дело неблагодарное. Тем не менее, если теоретически предположить, что Трамп победит в итоге Иран или, скажем по-другому, более мягко, решит проблему с пользой для всех заинтересованных сторон, это станет его триумфом. Пусть даже осенью победят демократы. Но они будут вынуждены признать успех оппонента. Это, соответственно, повысит шансы преемника на предстоящих президентских выборах.

Возможно ли такое? Теоретически да. Вот идут сообщения, что нефтяной экспорт с Ближнего Востока вновь растет, несмотря на перекрытый Ормузский пролив. Нет такой проблемы, что нельзя решить. Хотя вопрос этот, по меньшей мере, спорный.

Как бы то ни было, наступает такое время, когда можно ждать неких интересных новостей. Хорошо это или плохо, нравится кому-то или нет, но Америка и ее нынешний лидер — основные поставщики контента. Единственное, чего бы очень хотелось, чтобы новости эти были со знаком плюс. Теперь что касается России: есть большие сомнения, что отношения с США улучшатся при любом выборном раскладе. Впрочем, можно уповать на сюрпризы и непредсказуемость Дональда Трампа, так как возможно всякое.

Дмитрий Дризе