Зарубежные СМИ: Как США готовятся к кампании против Ирана?

Тегеран должен поступить правильно, чтобы закончить конфликт с Вашингтоном. Об этом заявил Дональд Трамп, выступая на заводе в Техасе. Он добавил, что в противном случае руководство Исламской Республики «долго не протянет». Ранее в интервью журналу Time президент США объяснил свои слова об «уничтожении Ирана», которые он произнес на Генассамблее ООН. Глава Белого дома ответил, что не верит в возможность мирного сосуществования со страной. Коме того, он допустил, что после ноябрьских выборов в Конгресс Америка может возобновить бомбардировки. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

На фоне этих заявлений США уже усиливают военную группировку в регионе. По данным Associated Press, американские военные направляют на Ближний Восток около 9 тыс. военнослужащих на борту нескольких кораблей. В их числе — авианосец «Теодор Рузвельт» и десантная группа, в состав которой входят 2 тыс. морских пехотинцев. Таким образом, теперь в регионе будут находиться три американские авианосные ударные группы, а общая численность военных превысит 20 тыс. человек.

При этом Тегеран тоже готовится к возможной эскалации. Reuters со ссылкой на иранских чиновников сообщает, что военное руководство рассматривает масштабный ответ на новые американские угрозы. Исламская Республика может расширить список целей за пределы американских объектов и затронуть страны, которые помогают Вашингтону вести военные операции. Не исключаются и ответные действийяза пределами Ближнего Востока. По данным агентства, Тегеран также призвал союзные группировки в Ливане, Йемене и Ираке подготовиться к возможному конфликту. Окончательного решения об этом пока нет.

Еще один признак возможного обострения — усиление противовоздушной обороны американских союзников в Персидском заливе. Axios сообщает, что США перебросили две дополнительные батареи противоракетных комплексов Patriot в Саудовскую Аравию и Катар. Ранее власти обеих стран призывали Вашингтон не атаковать иранские энергетические объекты, опасаясь ответных действий по собственным месторождениям и предприятиям.

Тем временем на дипломатическом треке посредники пытаются найти компромисс между Вашингтоном и Тегераном. По данным Financial Times, стороны обсуждают промежуточное соглашение, которое должно помочь восстановить судоходство в Ормузском проливе и создать условия для дальнейших переговоров. Но договориться о порядке взаимных уступок пока не удается. США хотят получить гарантии по иранской ядерной программе, а Тегеран добивается ослабления санкций и снятия морской блокады.

Показательным стал эпизод с главой МИД Исламской Республики Аббасом Аракчи, пишет Axios: госсекретарь США Марко Рубио потребовал, чтобы иранская делегация немедленно покинула Нью-Йорк после того, как переговоры на генассамблее ООН зашли в тупик. Американская сторона сочла, что дальнейшие встречи не дадут результата.