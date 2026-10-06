Аэропорт Нижнего Новгорода принял в качестве запасного 14 рейсов до Москвы

Аэропорт Нижнего Новгорода «Чкалов» принял в качестве запасного аэродрома 14 самолетов, следовавших в Москву. Часть из них уже вылетела в пункт назначения, остальные — готовятся к отправке. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского авиаузла.

Отмечается, что все службы нижегородского аэропорта работают в усиленном режиме. Пассажирам предоставляют еду и напитки. Ожидающим пообещали в случае необходимости установить дополнительные кулеры с водой и пуфы с матрасами.

В ночь на вторник в сторону столицы летели 650 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Из них более 100 уничтожили на подлете к городу. В течение ночи прием и отправку рейсов останавливали все столичные аэропорты.