Аэропорт Нижнего Новгорода принял в качестве запасного 14 рейсов до Москвы
Аэропорт Нижнего Новгорода «Чкалов» принял в качестве запасного аэродрома 14 самолетов, следовавших в Москву. Часть из них уже вылетела в пункт назначения, остальные — готовятся к отправке. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского авиаузла.
Отмечается, что все службы нижегородского аэропорта работают в усиленном режиме. Пассажирам предоставляют еду и напитки. Ожидающим пообещали в случае необходимости установить дополнительные кулеры с водой и пуфы с матрасами.
В ночь на вторник в сторону столицы летели 650 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Из них более 100 уничтожили на подлете к городу. В течение ночи прием и отправку рейсов останавливали все столичные аэропорты.
Нижегородский аэропорт «Чкалов» используется как основной запасной для Московского авиаузла: за 2025 год он принял и обслужил более 300 самолетов, которые не смогли сесть в аэропортах назначения. При временной остановке работы столичных аэропортов решение о том, где пассажиры будут ждать продолжения маршрута,— на борту или в терминале — принимают экипажи, а с пассажирами работают представители авиакомпаний.
В предыдущем случае 4 апреля 2025 года принятые в Нижнем Новгороде самолеты после дозаправки отправились в пункты назначения. При более длительном ожидании схема может включать размещение части пассажиров в гостиницах: так происходило в ноябре 2021 года, когда другие пассажиры оставались в аэропорту, а представители авиакомпаний координировали их отправку.