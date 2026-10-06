Медведь напал на 81-летнего рыбака в Иркутской области

Медведь напал на 81-летнего рыбака на реке Киренга в Иркутской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в «Максе». Он получил ранения рук и тела.

Нападение произошло в районе деревни Чинонга. По информации ведомства, хищник набросился на пенсионера, когда тот причалил к берегу и разгружал лодку. Мужчина сопротивлялся животному, после чего смог забраться обратно в лодку и отплыть на безопасное расстояние.

Сотрудники МВД начали проверку. В региональной полиции предупредили жителей о высокой активности медведей и призвали воздержаться от походов в лес.

Накануне в области зафиксировали два смертельных случая: 2 и 4 октября от нападения хищников погибли 71-летний мужчина в Усть-Илимском районе и 55-летний рабочий в Казачинско-Ленском районе.