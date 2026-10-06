Медведь напал на 81-летнего рыбака в Иркутской области
Медведь напал на 81-летнего рыбака на реке Киренга в Иркутской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в «Максе». Он получил ранения рук и тела.
Нападение произошло в районе деревни Чинонга. По информации ведомства, хищник набросился на пенсионера, когда тот причалил к берегу и разгружал лодку. Мужчина сопротивлялся животному, после чего смог забраться обратно в лодку и отплыть на безопасное расстояние.
Сотрудники МВД начали проверку. В региональной полиции предупредили жителей о высокой активности медведей и призвали воздержаться от походов в лес.
Накануне в области зафиксировали два смертельных случая: 2 и 4 октября от нападения хищников погибли 71-летний мужчина в Усть-Илимском районе и 55-летний рабочий в Казачинско-Ленском районе.
Высокую активность медведей специалисты связывали с нехваткой кормовой базы: в 2026 году в лесах было меньше орехов и ягод, а представители Минприроды также указывали на неурожай корнеплодов, рост численности зверей и утрату ими страха перед человеком. В поисках легкой пищи медведей привлекают населенные пункты и свалки, связанные с деятельностью людей; по оценке сотрудников нацпарка, с наступлением холодов выходы зверей к людям могли участиться.
К середине сентября 2026 года в Приангарье закрыли большинство пешеходных троп у Байкала, в отдельных городах отменили школьные мероприятия на открытом воздухе, а правительство региона создало рабочую группу по регулированию численности медведей. 17 сентября власти области постановили убить 353 медведя, из которых к 18 сентября были уничтожены 176 животных.