Над Ставропольским краем и другими регионами РФ перехватили 343 беспилотника

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 343 беспилотника самолетного типа с 08:00 до 20:00 мск 5 октября. Об этом сообщило Минобороны России.

Ведомство перечислило регионы, над которыми сбивали аппараты, но не распределило их по территориям. Поэтому узнать, сколько именно дронов пришлось на Ставропольский край, из опубликованной сводки нельзя.

По данным Минобороны, беспилотники перехватывали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и акваторией Черного моря.

Ставропольский край оказался среди регионов, где власти вводили режим беспилотной опасности. Губернатор Владимир Владимиров объявил его 5 октября в 11:00 и призвал жителей следить за официальными оповещениями. К вечеру он сообщил об отмене режима.

Дневной отчет продолжил серию сообщений о налетах. Ночью, с 20:00 4 октября до 08:00 5 октября, Минобороны заявило о перехвате еще 199 беспилотников. В ночной сводке ведомство перечислило, помимо прочего, Рязанскую и Ростовскую области; в дневной их уже не называло. Если сложить две сводки, за 24 часа — с 20:00 4 октября до 20:00 5 октября — ведомство сообщило о 542 перехваченных аппаратах. Это сумма двух отдельных отчетов Минобороны.

Станислав Маслаков