На внедрение ИИ планируют выделять до 10 млрд руб. ежегодно

Минцифры планирует ввести финансовые меры поддержки проектов в сфере искусственного интеллекта, включающие льготное кредитование и гранты на пилотное тестирование ИИ-решений. Как стало известно “Ъ”, общий объем финансирования может достигать 10 млрд руб. в год: 8 млрд руб. на разработку и 2 млрд руб. на вычислительные мощности. Подготовку документа подтвердили три источника “Ъ”, знакомые с ходом обсуждения.

В рамках первого механизма российским организациям планируется предоставлять субсидированные кредиты через уполномоченные банки на разработку, внедрение и масштабирование ИИ-решений — по аналогии с действующими программами поддержки ИТ-отрасли. Целевая структура расходов адаптирована под специфику ИИ-проектов и, в частности, включает создание и приобретение вычислительной инфраструктуры, формирование и верификацию наборов данных, а также дообучение моделей. Второй механизм — грантовая поддержка пилотного тестирования ИИ-решений, «ранее не имевших аналогов», в приоритетных отраслях экономики, социальной сфере и госуправлении. Оператором грантового отбора может выступить РФРИТ, а размер гранта — покрывать до 80% стоимости проекта.

«Дополнительные меры поддержки разработки и внедрения отечественных ИИ-решений, в том числе компенсация части затрат разработчиков на вычислительные мощности, рассматриваются в рамках рабочей группы при подкомиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта правительства РФ»,— пояснили в пресс-службе Минцифры. Как добавил там, конкретные параметры мер и сроки их запуска еще в проработке. «Обсуждение мер поддержки отечественных ИИ-решений, как финансовых, так и нефинансовых, продолжается»,— уточнили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Подробнее — в материале «Ъ» «Погрызть грант науки».