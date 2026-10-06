Двух школьников задержали в Кузбассе за диверсию на железной дороге

В Кузбассе двух 15-летних подростков задержали по подозрению в поджоге объекта на железной дороге. Им предъявлены обвинения в диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ), сообщил СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным ведомства, 4 октября школьники во время переписки в Telegram с неизвестным согласились за денежное вознаграждение совершить поджог объекта на перегоне станций «Судженка–Анжерская» Западно-Сибирской железной дороги. Юноши сняли диверсию на видео, которое отправили куратору, после чего скрылись с места преступления.

Как писал «Ъ-Сибирь», накануне стало известно о том, что в Новосибирске задержали школьника за попытку диверсии на железной дороге.

Александра Стрелкова