Школьник по заданию мошенников пытался поджечь электроподстанцию в Новосибирске

В Новосибирске задержан подросток за попытку диверсии (ст. 30, ст. 281 УК РФ) на железной дороге. Юношу по решению суда поместили под стражу, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации транспортной полиции Сибири, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на перегоне Сибирская — Юность (Западно-Сибирская железная дорога) совершена попытка поджога трансформаторной подстанции. Оперативники МВД и ФСБ задержали предполагаемого диверсанта, которым оказался 16-летний школьник.

Расследование установило, что подросток попался на уловку мошенников. Через мессенджер аферисты прислали ему вредоносные ссылки, получив доступ к его аккаунту на «Госуслугах». Неизвестные, представившиеся силовиками, убедили парня поджечь трансформаторную подстанцию, предоставили инструкции и координаты, контролировали его действия по видеосвязи.

Однако попытка диверсии оказалась безуспешной, а происшествие не повлияло на движение поездов, рассказали в транспортной полиции.

Илья Николаев